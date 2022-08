DRSNÁ VOJNA slávnych exmanželov: Deťom ukradla mastnú sumu peňazí a potom... Skoro ho porazilo!

WERNESVILLE - Naozaj to urobila?! Vojna medzi exmanželmi Jonom Gosselinom (45) a Kate Gosselin (47) prešla na úplne novú úroveň. Dvojica, ktorá sa preslávila v šou, ktorá mapovala život ich 10 člennej rodiny, si dnes nevie prísť na meno. Jon najnovšie dokonca obvinil matku svojich detí, že im ukradla peniaze!

V čase, keď bola dvojica ešte stále spolu, tak zriadili účet, na ktorý odkladali peniaze pre svojich 8 ratolestí. Jediná cesta, ako z nich mohol niekto tieto financie vybrať, bola prostredníctvom povolenia a podpísania dokumentu o vrátení rovnakej sumy.

Podľa súdneho spisu, ku ktorému sa v týchto dňoch dostal magazín The U.S. Sun, mala Kate v roku 2019 zobrať z účtu 100-tisíc dolárov. Ako tvrdila, sumu potrebovala na to, aby mohla deti uživiť. Avšak v tom istom roku si niekdajšia televízna hviezda kúpila dom pri jazere za 750-tisíc dolárov.

Galéria fotiek (3) Jon a Kate Gosselin v čase, keď medzi nimi panovala idylka.

Zdroj: Discovery Networks

Jej exmanžla však tento krok poridne rozzúril. V rozhovore, ktorý poskytol pre spomínaný magazín, si servítku pred ústa nekládol. „Je to nechutné a nemorálne. Z toho účtu nebolo možné vybrať paniaze bez toho, aby sa zmluvne zaviazala, že ich vráti. Lenže ona nič také neurobila a peniaze nevrátila," povedal nahnevaný Jon. „V televízii pred celým svetom tvrdila, ako šetrí peniaze pre svoje deti. V skutočnosti ich však kradla. Nemá ani žiadne výčitky," dodal nahnevane.

Kate sa pred súdom snažila vysvetliť, že ona nie je dlžná nič. Naopak, podľa jej slov jej deti dokonca dlžia peniaze za školu, ktorú im ona financovala „Zaplatila som 387-tisíc dolárov za ich súkormné školy. Takže áno, požičala som si 100-tisíc, ale oni mi dlžia 387-tisíc," povedala pred súdom.

Dvojica bola spolu v manželstve od roku 1999 do roku 2009. V roku 2000 sa im narodili dvojičky Madelyn a Cara (21). O štyri roky neskôr prišlo na svet zvyšných 6 detí, keďže Kate porodila šestorčatá Hannah, Collin, Joel, Alexis, Aaden a Leah.