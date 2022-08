Nežnosti slávneho herca s kolegyňou: Načapali ich paparazzi... Aha, je to LÁSKA!

Channing Tatum a Zoë Kravitz sa dali dokopy zrejme počas práce na jej novom filme s názvom Pussy Island, ktorý je jej režisérskym debutom. V aktuálnom rozhovore pre WSJ magazin sa kráska netajila tým, že je momentálne veľmi šťastná.

„Som veľmi vďačná za to, že mi ho tento film priniesol do života,” uviedla Kravitz. „Chcela som obsadiť niekoho, kto ešte predtým nehral negatívnu postavu. Myslím si, že je vzrušujúce zrazu vidieť v inom svetle niekoho, kto stvárňoval dobráka, chlapíka odvedľa, či milujúceho muža,” uviedla k tomu kráska, ktorá už pred tým mala z Channinga dobrý pocit. „Priťahovalo ma to k nemu a chcela som ho spoznať,” dodala.

Zaľúbenci si aktuálne užívajú romantickú dovolenku v Taliansku, kde sa nevyhli pozornosti bulvárnych fotografov. Tým sa ich podarilo zvečniť cestou na večeru i v spoločnosti priateľov. Za zmienku rozhodne stojí moment, keď Zoë s láskou držala Channinga okolo krku a on ju s rovnakou láskou objímal. Čo myslíte, bude dcéra legendárneho Lennyho Kravitza pre neho tá práva?!

Galéria fotiek (6) Channing Tatum a Zoë Kravitz

Zdroj: profimedia.sk

Channing Tatum je idolom mnohých žien. V rokoch 2009-2019 bol ženatý s Jennou Dewan, s ktorou sa spoznali počas nakrúcania filmu Let´s Dance. Dvojica tvorila jeden z najkrajších párov Hollywoodu a spolu majú 9-ročnú dcérku Everly. Ich manželstvo však stroskotalo. Pekný pár tvoril aj so speváčkou Jessie J, s ktorou randili s prestávkou v rokoch 2018 - 2020.