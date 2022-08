Hviezdny Tom Cruise šokoval dvojicu na prechádzke: Neuveríte, čo im povedal!

LAKE DISTRICT - O Tomovi Cruisovi (60) sa toho už popísalo už veľa, no zrejme to bude celkom správny chlapík. Minimálne podľa dvojice turistov, ktorých nedávno prekvapil počas prechádzky v horách. Neuveríte, čo im hollywoodska hviezda pri stretnutí povedala!

Americký herec Tom Cruise patrí už roky do prvej ligy, takže mnoho ľudí uňho predpokladá isté maniere. Na verejnosti však väčšinou pôsobí veľmi uvoľnene a k fanúšikom sa správa priateľsky. Inak tomu nebolo ani pred pár dňami, keď v národnom parku Lake District nakrúcal scénu do svojho nového filmu Mission: Impossible 7.

Galéria fotiek (3) Zdroj: SITA

Zhodou okolností sa práve vtedy v horách prechádzali aj Sarah a Jason Haygarthovci. Ako vysvetlili pre Extra TV, snažia sa zdolať všetkých 214 vrcholov v národnom parku a práve boli na svojom 134. výstupe, keď si uvedomili, že tentokrát je čosi inak. „Celé ráno boli pri jazere helikoptéry,“ povedal Jason, ktorému vraj hneď napadlo, že tam zrejme čosi nakrúcajú. Ani vo sne by však nečakal, koho na tomto odľahlom mieste uprostred prírody stretne.

„Na konci túry sme videli, že sa roklinou blíži vrtuľník a vyskakujú z neho ľudia. Uvedomili sme si, že sú to kameramani. Keď sme prišli na vrchol, zastavil nás člen produkcie a povedal, že nemôžeme ísť ďalej, lebo tam pristane helikoptéra.“ Turisti teda chvíľu počkali, kým odletí a chceli pokračovať ďalej. Odrazu si však všimli, že sa neďaleko nich ktosi zapína do klzáku. Bol to Tom Cruise!

Galéria fotiek (3) Tom Cruise počas nakrúcania Mission: Impossible v Lake District

Zdroj: Profimedia

Hollywoodska hviezda sa vraj dokonca šokovanej dvojici ospravedlnila: „Prepáčte, viem, že sme vám tým hlukom pokazili prechádzku.“ Ako Sara prezradila, Cruise im tiež povedal, že majú pekného psa a keď sa ho spýtali, čo tam vlastne robí, odvetil, že sa chystá skočiť z útesu. O minútku neskôr sa už rozbehol, kričiac: „Uvidíme sa neskôr!“ Šťastní Angličania tak na vlastné oči videli, že herec nevyužíva kaskadérov a že aj nakrúcanie hollywoodskych veľkofilmov sa niekedy zaobíde bez veľkého šumu. Nebol tam predsa nikto, len Jason, Sarah, ich pes, pár ľudí z produkcie a – Tom Cruise.

Thomas Cruise Mapother IV. sa narodil 3. júla 1962 v americkom meste Syracuse. Ako 14-ročný sa zapísal do františkánskeho seminára s myšlienkou stať sa kňazom, ale po roku ho opustil. Namiesto toho sa rozhodol naštartovať svoju hereckú kariéru v New Yorku a urobil dobre. Za vyše 40 rokov si zahral vo filmoch ako Top Gun, farba peňazí, Rain Man, Zopár správnych chlapov, Interview s upírom, Mission: Impossible, Minority Report, Posledný samuraj či Collateral. Za snímky Narodený 4. júla, Jerry Maguire a Magnólia bol nominovaný na Oscara. V máji tohto roku sa herec vrátil do centra pozornosti vďaka filmu Top Gun: Maverick, ktorý pozitívne hodnotí laická i odborná verejnosť.