61-ročná promi cicuška provokovala v uliciach: Na internete dráždi ešte viac!

FOTO: Robin Ant vyšla do ulíc a všetkých svojím mladistvým vzhľadom očarila.

Galéria fotiek (3) Robin Antin

Zdroj: profimedia.sk

Spoluzakladateľka dievčenskej skupiny Pussycat Dolls za svoj vzhľad vďačí svojmu aktívnemu životu. Miluje pešiu turistiku a k pohybu ju motivuje aj jej partner. „Môj priateľ miluje box. Je to naozaj agresívny šport. Dám si rukavice a pracujem s jeho trénerom. Je to veľmi zábavné, pretože mi stále vraví, že ho v žiadnom prípade nezasiahnem. To si fakt užívam!“ vyjadrila sa svojho času kráska, ktorá sa môže pochváliť výstavnou postavičkou.

V rozhovore pre Glamour Robin prezradila aj to, kedy sa cíti najviac sexi. „Po celom dni, keď si zmyjem make-up, zopnem vlasy a dám na seba len biele gaťky a tielko. Vtedy sa cítim sviežo. Najmä potom, keď si zacvičím sa cítim dobre vo svojom tele. Mám pocit, že je to pre mňa to najprirodzenejšie. Chcem tým povedať, že ma to celú rozžiari,“ poznamenala slávna šesťdesiatnička. Ako sama tvrdí, obdobie v skupine ju naučilo, že „sexepíl má veľa spoločného s vaším vlastným postojom.“

Robin prerazila v roku 1995, kedy založila slávnu skupinu Pussycat Dolls. Ako choreografka pracovala Antin aj s Paris Hilton, Anastaciou, či Pink. Okrem toho bola zodpovedná za choreografie v rôznych filmoch. Odvtedy vytvorila ďalšie dievčenské skupiny vrátane G.R.L., Girlicious a Paradiso Girls.