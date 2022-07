Chýba len čivava! Sexica z Pussycat Dolls úplne ako Pravá blondínka: Ehm, čo tie BRADAVKY?!

Galéria fotiek (5) The Pussycat Dolls

Zdroj: Profimedia/SITA

LONDÝN - Kompletne ružová! Ashley Roberts (40) sa do povedomia verejnosti dostala ako jedna zo speváčok formácie The Pussycat Dolls. Aktuálne blondínka pôsobí ako rozhlasová moderátorka, no stále sa jej darí pútať pozornosť. Najnovšie si do ulíc Londýna vyšla doslova ako Pravá blondínka. No viac ako jej ružový outfit, priťahovali pohľady jej trčiace bradavky!