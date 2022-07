Financmajster Matovič stroskotal v ďalšej ankete: Jednoslovný status ho pochoval na plnej čiare, strašidelné výsledky

Galéria fotiek (2) Matovičov status podnietil stránku Zomri, aby sprevádzkovala ďalšie hlasovanie.

Zdroj: Facebook/Igor Matovic, Gettyimages.com

BRATISLAVA - Keďže cez leto majú aj politici prázdniny a parlament nie je otvorený pre štandardné rokovania až do septembra, často si politici krátia čas na sociálnej sieti. Tak to urobil aj minister financií Igor Matovič (OĽaNO), ktorý po tlačovke Richarda Sulíka (SaS) o odchode z koalície a podmienkách, ktoré poslal premiérovi, všetko zhrnul len do jedného, stručného, jednoslovného statusu. Nemal to robiť, pretože sa rozbehla ďalšia anketa.