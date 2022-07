TRAGÉDIA v rodine seriálovej herečky: Milovaného manžela (†33) jej zabil BLESK!

WILMINGTON - Obrovský žiaľ a neopísateľný smútok momentálne prežíva herečka Bevin Prince (39), ktorá sa najviac preslávila účinkovaním v seriáli One Three House. V uplynulých dňoch totiž náhle prišla o svojho milovaného manžela Williama.

K nešťastnej tragédii, pri ktorej William Friend zahynul, došlo počas víkendu. Sympatický tridsiatnik, ktorý pracoval ako generálny riaditeľ istej spoločnosti, bol spolu s priateľmi na výlete loďou, keď ho zasiahol blesk. Podľa medializovaných informácií sa ho privolaní záchranari usilovali 20 minút v záchranke oživovať. Žiaľ, neúspešne.

Bevin túto mimoriadne smutnú udalosť nekomentovala. Spolu s Williamom oslávili v máji 6. výročie svadby.

Srdcervúci status na svojom Instagrame však zverejnila herečkina dobrá priateľka - herečka Odette Annable. Tá vo svojom vyznaní poukázala na to, ako veľmi bola dvojica spolu šťastná, zdôraznila, ako veľmi William svoju manželku podporoval a tiež i to, že bol dobrým človekom. „Byť tu s Bevin a počúvať príbehy o tebe a tvojej láske mi láme srdce. Stratila lásku svojho života a svet prišiel o veľkého dobráka. Viem, že tu s ňou stále budeš, i so svojou rodinou,” napísala okrem iného.