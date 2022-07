EXTRÉMNA DIÉTA herca zo slávneho seriálu: MUSEL schudnúť, TU je výsledok!

LOS ANGELES - Nemal na výber! Herecký chlebíček si vyžaduje nielen prekonať ostych, ale často aj iné obety. Svoje by o tom vedel hovoriť napríklad i herec David Harbour (47), ktorý účinkuje v populárnom seriáli Stranger Things.

Herec David Harbour, ktorý v spomínanom počine stvárňuje Jimiho Hoppera, totiž po skončení jednej série a pred začiatkom nakrúcania tej ďalšej musel absolvovať drastickú diétu. Jeho postva totiž skončila vo väzení. A to sa malo odraziť aj na jeho zovňajšku.

Galéria fotiek (4) David Harbour pred diétou.

Zdroj: Netflix

Galéria fotiek (4) David Harbour po diéte.

Zdroj: Netflix

David, ktorému sa podarilo zhodiť zhruba 31 kg o tom porozprával v Breakfast šou stanice BBC. „Nebolo to vôbec jednoduché. Keďže som musel schdnúť, bolo to o tom, že som nemohol jesť a bol som stále hladný,” poznamenal herec. „To je moje tajomstvo. Ak ste zvedaví na tajomstvo mojej diéty, bolo to o tom, že som jednoducho nejedol,” dodal.

Hviezda seriálu Stranger Things pred diétou vážila zhruba 127 kg. To, že musel čo-to schudnúť je nepochybne dobré aj pre jeho zdravie a kondíciu. Nuž, podstatné však teraz je, udržať si to.