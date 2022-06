54-ročná moderátorka všetkým vyrazila dych: Aj ona sa opekala celkom NAHÁ

Kendall Jenner, ktorá sa nedávno rozišla so svojím frajerom - basketbalistom menom Devin Booker, sa v uplynulých dňoch postarala o poriadny rozruch. Na Instagrame totiž zvrejnila poriadne pikantný záber, na ktorom pózuje v Evinom rúchu.

Nahá foto krásnej Kardashianky bola dosť diskutovaná. Zaujala aj moderátorku Ulriku Jonsson, ktorá sa po jej vzore tiež vystavila slnečným lúčom celkom nahá. Pri tej príležitosti sa pre The Sun zamýšľala nad tým, aké to je oslobodzujúce.

„Som rodená Švédka a my máme veľmi dobrý postoj k nahote a telám. Vyrastala som s rodičmi, ktorí boli nahí pri každej možnej príležitosti. Najmä počas letných horúčav, lebo tak by sme my ľudia mali byť. Môže to súvisieť s tým, že Švédi sú deväť mesiacov v roku nútení žiť v chlade a oblečení do viacerých vrstiev,” zamýšľa sa Ulrika.

Galéria fotiek (3) Ulrika Jonsson

Zdroj: Instagram