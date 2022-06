Slávny herec si v 19-tich ZLOMIL CHRBÁT: Drsné slová lekárov ho mátajú dodnes!

Sympatický herec, ktorý je zasnúbený so speváčkou Katy Perry, na Instagrame zverejnil video zo svojho tréningu. Na ňom zdvíha činky a ťažké závažia. Pri myšlienke na to, čo jeho telo dokáže, si zrejme vždy spomenie na nehodu, ktorá sa stala v roku 1998. Orlando pri nej spadol z tretieho poschodia budovy po tom, čo sa odlomila odtoková rúra, ktorej sa držal.

„Zlomil som si chrbát, keď som mal 19 rokov. Povedali mi, že už nikdy nebudem chodiť,“ napísal k videám obľúbený herec, pre ktorého je šport a aktívny spôsob života samozrejmosťou. „Každý deň som vďačný za svoje končatiny, ktoré mi umožňujú posúvať svoje hranice a žiť život na hranici svojich možností (teraz bezpečnejšie ),“ vyjadril sa v minulosti na svojom Instagrame.

V rozhovore pre magazín GQ Bloom priznal, že spomínaná nehoda u neho veľa vecí zmenila. „Dovtedy som si nevážil život. Myslel som si, že som neporaziteľný. A štyri dni som stál pred myšlienkou, že budem do konca života žiť na invalidnom vozíku. Išiel som na nejaké temné miesta v mojej mysli. Lekár povedal, že si nie je istý, aké vážne je poškodenie miechy,” uviedol fešák, ktorý dnes patrí medzi hereckú elitu.

„Keď som vyšiel z nemocnice, hneď som začal žúrovať – s nasadenou chrbtovou ortézou. Trvalo mi pár mesiacov, kým som si uvedomil, že toto je môj život a nechcem si ho pokaziť. Ale táto nehoda všetko zmenila. Kým nie ste blízko k strate, neuvedomíte si to. Jazdil som na motorkách a jazdil na autách, akoby všetko bolo pretekárskou dráhou. Bolo to smiešne. Nebolo to preto, že by som si myslel, že je to cool. Bolo to len preto, že som miloval život na hrane. Ale schladil som sa,“ dodal.