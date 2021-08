Svetovo známy herec šokoval Čechov: Pri jazere sa pretŕčal HOLÝ!

PRAHA - Ty vole! Aj takto zrejme reagovali niektorí z fanúšikov slávneho herca Orlanda Blooma (44), keď zbadali, že trávil nedeľu pri rieke Berounka. Poriadne prekvapivé však je i to, že sa tam promenádoval celkom nahý.

Pre Orlanda Blooma je Česká republika dobre známa. Dlhodobo tam nakrúca seriál Carnival Row. A vyzerá to tak, že aj uplynulé dni trávil slávny herec u našich západných susedov. V nedeľu totiž na Instagrame zverejnil fotografie a video, ktoré ho zachytávajú, ako sa bol schladiť v rieke obklopenej zeleňou.

Orlando Bloom si užíva krásy Českej republiky. Zdroj: Instagram

Mnohí domáci spoznali Čertovu skalu, ktorá sa pri rieke s názvom Berounka nachádza. „Akurát si hovorím, že Orlando tam vlezie a pre mňa je to špinavé. A ešte si to aj užíva,” znie jeden z vybraných komentárov. „Vieš čo? Kvôli nemu by som tam asi aj vliezla,” reagovala s pobavením istá fanúšička.

Orlando Bloom nemá problém s nahotou. Zdroj: Instagram

Orlando fotkami pobavil nielen priaznivcov, ale aj celebritných kamošov. Nechal sa totiž zvečniť v Adamovom rúchu, pričom na druhom brehu je vidno skupinku ľudí. Prirodzenie si herec kryl nejakým kusom oblečenia a na holý zadok si pri fotke dal emotikon broskyne. Netreba ale zabudnúť na pikantné fotky z roku 2016, keď ho paparazzi na dovolenke nafotili, ako na paddleboarde pádluje celkom nahý...

