Mladá herečka NEMÁ ZÁBRANY: Na pláži si takto opekala prsia!

Lucia Rivera Romero sa pochválila svojou vyšportovanou postavou aj na svojom profile na Instagrame. Tam má zhruba 165-tisíc followerov, ktorí pri pohľade na jej fotky v bikinách nešetrili pochvalami. „Krásna žena so sexi telom. Vyzeráš perfektne!” znie jeden z mnohých komplimentov.

Paparazzom prítomným na pláži sa však naskytol oveľa pikantnejší pohľad. Kráska totiž v istom momente odhodila vrchný diel bikín a svoje prsia predviedla v plnej paráde.

Nečudo, že jej frajer z nej nedokázal spustiť oči. A ani ruky. Mladý pár si takmer neustále prejavoval nežnôstky a neodtrhli sa od seba ani pri opaľovaní, kedy sa držali za ruky. Spoločné jašenie vo vode ho, zdá sa, nenechalo chladným a ktovie akoby to dopadlo, keby neboli na očiach toľkých ľudí...

Mladá krásna sa venuje okrem modelingu aj herectvu. Svoju kariéru zahájila v roku 2017 Objavila sa vo filmoch The Bunny alebo Take Back. O rok starší Méndez hráva za španielsky futbalový tím Sporting de Gijón. Španielské médiá o ich vzťahu začali informovať v apríli tohto roka. Vyzerá to medzi nimi na veľkú lásku, avšak uvidíme, ako dlho im to vydrží...