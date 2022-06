SMRŤ obľúbenej moderátorky (†43): Fanúšikom to sama oznámila! Jej slová trhajú srdce

„Takže, nevyvíja sa to dobre a je mi tak zle, ako keď som išla do nemocnice. V podstate idem domov zomrieť, ale dostanem paliatívnu starostlivosť. Deti o tom vedia. Ak na ne niekedy narazíte, dávajte na nich pozor. Sú to tie najláskavejšie a najmilšie deti,” napísala vo svojom poslednom príspevku Aideen Kennedy, ktorá po sebe zanechala syna Jacoba a dcéru Evu.

V sobotu totiž svoj boj s chorobou prehrala.

Galéria fotiek (2) Aideen Kennedy

Zdroj: Twitter

Za sympatickou blondínkou smútia nielen jej kolegovia, priaznivci a deti, ale aj milovaní rodičia. Ako Aideen v minulosti prezradila, tí sa v minulosti museli vyrovnať so smrťou svojich troch detí. „Moji súrodenci zomreli mladí. Brat Dara mal 35 rokov, keď mal nádor na mozgu. 44-ročná sestra Fiona krátko po ňom zomrela na rakovinu. Mali sme brata Roryho, ktorý ako ročný zomrel pri tragickej nehode,” uviedla v jendom z rozhovorov redaktorka a moderátorka.