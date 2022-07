POHREB televíznej hviezdy (†40): Celý ho NAPLÁNOVALA... Rakvu niesol 14-ročný syn!

Keď moderátorke a hviezde televízie BBC Deborah James v roku 2016 diagnostikovali rakovinu hrubého čreva, mala iba 34 rokov. Mnohí preto verili, že sa jej boj s ťažkou chorobou podarí vyhrať. No, bohužiaľ, 28. júna prišla tá najsmutnejšia správa - rodina oznámila, že vždy pozitívna brunetka zomrela.

Pohreb sa konal o tri týždne neskôr - včera o 13:00 v kostole Panny Márie v Barnes. A pozostalí pri jeho plánovaní presne vedeli, čo majú robiť. 40-ročná Deborah totiž na smrteľnej posteli myslela na každý detail a svojich najbližších nainštruovala, ako si svoju poslednú rozlúčku predstavuje. Želala si napríklad čierny dress code, čo bolo v jej prípade prekvapením.

FOTO: Brat Deborah James zverejnil po pohrebe krásne vyznanie svojej sestre.

Moderátorka totiž počas svojho života milovala farby a jej tvár vždy zdobil široký úsmev. Pre túto chvíľu však chcela, aby smútoční hostia prišli v odtieňoch, ktoré zodpovedajú vážnemu boju o život. „Znie to morbídne, ale chcem pochmúrny pohreb v čiernej a bielej, pretože si myslím, že ľudia vyzerajú dobre v čiernej a bielej,“ vysvetlila pred časom pre The Times.

Ďalším jej prianím bola pieseň Tell Me It's Not True od Blood Brothers, ktorá mala zaznieť a veľa tequily podávanej na recepcii. Priala si tiež, aby jej deti prečítali básne. Truhlu televíznej hviezdy priviezli v klasickom Rolls Royce a z neho ju do kostola niesli tmavovláskiní najmližší - 14-ročný syn Hugo, manžel Sebastien a dvaja ďalší členovia rodiny. Česť jej pamiatke!