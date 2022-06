ŠOKUJÚCE vyčíňanie niekdajšej detskej hviezdy: Surovo ZABIL VLASTNÚ MATKU, chystal masívny útok aj VRAŽDU PREMIÉRA!

VANCOUVER - V pondelok sa konalo vypočúvanie v súdnom procese, ktorého podstata je viac než hrozivá. Niekdajší detský herec Ryan Grantham (24) čelí závažným obvineniam z vraždy svojej 64-ročnej matky, ktorú surovo usmrtil pred dvomi rokmi. Dôvod, kvôli ktorému to podľa vlastných slov urobil, šokuje ešte viac.

Ryan Grantham sa začal venovať herectvu ako 9-ročný a naposledy stál pred kamerami v roku 2019. Mal pred sebou celkom sľubnú hereckú kariéru a za sebou účinkovanie vo viacerých známych počinoch. Spomenúť možno filmy Zachránené Vianoce, Denník slabocha, Marley a ja: Keď bol ešte šteňa, či seriály Hrozba z temnoty a Riverdale.

Galéria fotiek (3) Ryan Grantham vo filme Svet podľa Redwooda

Zdroj: Storylab Productions

Tento pondelok sa však postavil pred súd, kde ho odsúdili za vraždu jeho matky Barbary Waite († 64), ku ktorej došlo 31. marca 2020. Mladík surovo strelil zbraňou svojej nič netušiacej matke do zátylku, kým spokojne hrala na piano. Ako prokurátor z Britskej Kolumbie uviedol, Ryan podľa vlastných slov spáchal tento ohavný čin preto, ”lebo ju chcel uchrániť bolesti z toho, čo chystal.”

Na súde okrem iného odznelo, že herec mesiace pred ohavným činom bojoval s úzkosťami a depresiami. Nenávidel sám seba, chcel spáchať samovraždu alebo zabiť niekoho iného. Jeho plán bol taký, že po usmrtení matky chcel spáchať masový útok na univerzite, kde študoval. Túžil tiež zavraždiť kanadského premiéra Justina Trudeaua.

Po tom, ako Ryan svoju mŕtvu matku prikryl plachtou a obložil jej telo sviečkami, si zbalil tri zbrane, muníciu a 12 zápalných fliaš a chcel dokončiť svoj plán. Jeho kroky ale napokon viedli na vancouverskú políciu, kde mužom zákona oznámil, čo spáchal.

Prokurátor žiada pre obvineného Granthama minimálny nepodmienečný trest vo výške 17 až 18 rokov. „Nedokážem vysvetliť ani ospravedlniť moje činy. Nemám na to žiadne vysvetlenie. Bolí ma to, keď si pomyslím, ako veľmi som premárnil svoj život,” cituje Ryana CBC News. „Čeliac niečomu tak hroznému, ospravedlnenie je ničím. Ale každým kúskom mňa ma to mrzí,” dodal.