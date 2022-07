"Nahá" superstaristka, vymakané BRUŠKO markizáčky a youtuberova frajerka… Vidno ti NOHAVIČKY!

Milovníci komiksoviek si v stredu večer prišli na svoje. Do kín sa totiž dostalo pokračovanie príbehu o bohovi hromu Thorovi. Slávnostná premiéra sa konala v jednom z bratislavských nákupných centier a nenechalo si ju ujsť viacero známych tvárí.

Pozornosť v kine pútala víťazka 5. série Československej SuperStar Tereza Mašková. Speváčka zjavne disponuje zdravým sebavedomím, a tak sa odhodlala na niečo, na čo by mala odvahu len máloktorá verejne známa žena. Do spoločnosti totiž prišla s úplne nahou tvárou bez najmenšieho zásahu líčidiel. A aj takto nenamaľovanej jej to veľmi pristalo.

Galéria fotiek (5) Tereza Mašková

Zdroj: Ján Zemiar

Pohľady prítomných pútala aj markizácka rosnička Lenka Debnárová. Na premiéru totiž dorazila vo sviežom letnom outfite, ktorý odhaľoval jej bruško. A to patrí k tým partiám, za ktoré sa brunetka teda rozhodne hanbiť nemusí. Práve naopak - moderátorka sa zjavne pravidelne venuje cvičeniu. Veď pozrite, aké ho má vymakané!

Galéria fotiek (5) Lenka Debnárová

Zdroj: Ján Zemiar

Youtuber Matej Zrebný na premiéru priviedol aj svoju priateľku Martinu, ktorá svoj outfit ladila do odtieňov oranžovej a bielej. Svetlé nohavice však neboli práve najlepšia voľba. Pod ne si totiž dala biele nohavičky, takže stačil jediný záblesk fotoaparátu a bolo ich jasne vidieť. Tip: Nabudúce skús bielizeň telovej farby.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Ján Zemiar

Galéria fotiek (5) Matej Zrebný s priateľkou Martinou

Zdroj: Ján Zemiar