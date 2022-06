VOJNA v ŠOUBIZNISE? Obľúbená herečka URAZILA celebrity... Ľudia jej to dali poriadne vyžrať!

Jennifer Aniston momentálne schytáva nepríjemnú odozvu na jej ostré vyjadrenia. Tie povedala v rozhovore so Sebastianom Stanom. Herečka sa vyjadrila, že nechápe, ako môžu byť niektoré internetové hviezdy také slávne.

Galéria fotiek (6) Jennifer Aniston

Zdroj: SITA

„Niektorí ľudia sa stávajú slávnymi, aj keď nerobia nič. Ale aj napriek tomu majú úžasné kariérey. Paris Hilton, Monica Lewinsky a podobne," povedala herečka. Lewinsky sa preslávila ako milenka bývalého prezidenta USA Billa Clintona, kým Paris Hilton sa do povedomia dostala pre súkormnú sexuálnu nahrávaku so svojím bývalým priateľom, ktorá sa na internet dostala v roku 2004.

Galéria fotiek (6) Monica Lewisnky

Zdroj: SITA

Galéria fotiek (6) Paris Hilton

Zdroj: SITA

Hviezda Priateľov ďalej dodala: „Cítim sa veľmi šťastná, že som mohla zažiť tento priemysel predtým, než sa zmenil na to, čo je dnes. Viac streamovacích služieb, môžete sa stať slávnymi vďaka TikToku, vďaka YouTube, Instagramu... Herci majú vďaka tomu ťažkú úlohu."

Veľa fanúšikov dalo jasne najavo, že týmito vyjadreniami herečka prestrelila. „Jennifer by sa mala ukľudniť. Do tohto priemyslu ju dostali známosti. A vďaka tomu teraz zarába 20 miliónov ročne len preto, že bola v seriáli, ktorý už dávno skončil," dodal fanúšik na Twitteri. „Jennifer hrá stále rovnaký charakter, ktorý je v podstate verzia jej samej. V každom filme a divákom to nedáva absolútne nič. Zachraňuje ju jedine to, že hrá vedlajšie postavy. Protekčné deti bez talentu si vždy chcú zobrať svoj podiel," doplnil ďalší, čím narážal na to, že Aniston otvorili dvere do šoubiznisu rodičia. Jej mama Nancy Dow bola herečka a modelka, otec John Aniston známy herec.