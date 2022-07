Pikantný TRAPAS slávneho herca: Pozor, vyletí vtáčik!

LOS ANGELES - Akosi sa pozabudol! Americký herec Ben Affleck (49) aktuálne pracuje na novom filme, v ktorom si zahrá postavu spoluzakladateľa značky Nike – Phila Knighta. Počas natáčania ho prišla navštíviť aj jeho dcéra Violet (16), ktorú má s bývalou manželkou Jennifer Garner (50). Paparazzi boli pri tom a... No, niektoré fotky fešáka Bena asi nepotešia!

Ben Affleck je idolom mnohých žien. Už čoskoro si ho budú môcť vychutnať v ďalšom počine. Prekvapením je mierna zmena hercovho imidžu. Maskérky sa totiž pohrali s jeho hrivou a poriadne mu ju zosvetlili a doplnili umelými prameňmi.

Nedávno ho počas nakrúcania prišla pozrieť na pľac jeho dcéra Violet. Slávny herec mal za ňou očividne naponáhlo. Po pľaci ju totiž sprevádzal s rozopnutým poklopcom. Nuž, nič príjemné, ale stáva sa...

Galéria fotiek (7) Ben Affleck s dcérou

Zdroj: profimedia.sk

Pripravovaný film bude obsadený hereckými klenotmi. Spolu s Benom sa v ňom objaví aj jeho kolega a dlhoročný priateľ Matt Damon. Ten stvárni Sunnyho Vaccarra - druhého spoluzakladateľa ikonickej značky. Obaja herci naposledy spolupracovali na filme The Last Duel z roku 2021, stredovekom filme Ridleyho Scotta. Už dávno predtým si obaja vyslúžili Oscara za scenár k počinu Good Will Hunting z roku 1997.

Ben Affleck sa do povedomia divákov dostal vďaka úlohe v komédii režiséra Kevina Smitha z roku 1995, v preklade s názvom Flákači. Populárny je aj vďaka svojej režisérskej práci. Režíroval napríklad film Zbohom baby či Mesto, v ktorých si zahral hlavné úlohy.

Uprostred recidívy alkoholizmu Affleck v roku 2017 nepracoval. Odstúpil z pozície režiséra, spisovateľa a napokon aj ako hviezdy filmu Batman s tým, že sa už sa necíti „zapálený“ pre tento príbeh. O niekoľko rokov neskôr povedal, že jeho boj s alkoholom bol tiež jedným z dôvodov, prečo sa tak rozhodol.