Smutná správa z Česka: Zomrela uznávaná filmová a divadelná herečka (†78)

Vo filme si naposledy zahrala v rozprávke Najväčší dar. "S ľútosťou oznamujeme, že dnes nad ránom zomrela Mária Durnová. Veľká herečka veľkého srdca. Babička v Jiráskovej Lucerne, Babi Emília v Stoppardovom Leopoldstadte, Magdaléna v Topoľovom Sťahovaní duší," stojí v príspevku na sociálnej sieti.

Mária Durnová sa narodila v Brne 24. júla 1943. V roku 1960 nebola podľa jej životopisu na webe Národného divadla v Brne prijatá na Janáčkovu akadémiu múzických umení (JAMU) a nastúpila ako elévka do Divadla Jiřího Wolkera v Prahe (dnešné Divadlo v Dlhej), kde strávila dve sezóny.

Potom sa vrátila do Brna, kde odmietla ponuku štúdia na JAMU a pôsobila v Divadle bratov Mrštíkov. Stvárnila tam napríklad Terezku v Tylovej Lesnej panne alebo Candidu v Goldoniho komédii Vejíř. Z Brna odišla do divadla F. X. Šaldy v Liberci, kým ju Ján Schmidt prijal do Štúdia Ypsilon, kde Durnová pôsobila takmer dve dekády. Hrala okrem iného Julinku v Schmidtových Trinástich vôňach, Annu Máriu v Kovářovi Stelzigovi Václava Kaplického alebo Čarodejnicu v Makbethovi.

Medzitým tiež hrala Irinu v Troch sestrách v Divadle Za bránou v legendárnej inscenácii Otomara Krejči. Po Nežnej revolúcii pracovala v Činohernom štúdiu Ústí nad Labem a v Divadle ABC, v roku 2000 absolvovala štúdium na Katedre autorskej tvorby a pedagogiky na DAMU. Do Mahenovej činohry vstúpila v roku 2006 ako Matka Kuráž v Kačerovej inscenácii hry Matka kuráž a jej deti. V Národnom divadle Brno patrí medzi jej úlohy napríklad Vojvodkyňa z Yorku v Richardovi III., Ľudmila Karásková v adaptácii románu Hana alebo Magdaléna v Topoľovej monodráme Sťahovanie duší.

Stvárnila aj rad filmových či seriálových úloh. Diváci ju môžu vidieť napríklad v snímkach Skalpel, prosím, Počatie môjho mladšieho brata alebo Sedem hladných. Naposledy si zahrala v celovečernej rozprávke Najväčší dar.