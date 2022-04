VIDEO Hviezdna Angelina Jolie je na Ukrajine: Videli ju v jednej z kaviarní!

To, či sa Jolie, ktorá sa dlhodobo venuje humanitárnym projektom, nachádza na návšteve Ukrajiny v rámci svojho postu v UNHCR, nebolo bezprostredne známe.

Novinárka Maja Pidhorodecká zverejnila na sociálnej sieti Facebook video, ktoré zachytáva Jolieovú v ležérnom oblečení a s ruksakom ako vstupuje do kaviarne v Ľvove ležiacom pri hraniciach s Poľskom. "Nič výnimočné. Jednoducho Ľvov. Išla som iba na kávu. A tam (zrazu) Angelina Jolie. Ukrajinu jednoducho podporuje celý svet," uviedla žurnalistka.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Facebook

Angelina Jolie navštívila koncom marca nemocnicu v Ríme, kde sa stretla s deťmi, ktoré utiekli z Ukrajiny pred ruskou vojenskou inváziou. Ako osobitná vyslankyňa UNHCR navštívila Jolieová utečenecké tábory v rôznych častiach sveta, pripomenula APA.

Ľvov sa stal jedným z ukrajinských centier vnútorne vysídlených osôb utekajúcich z nebezpečnejších oblastí krajiny. Mesto Ľvov s populáciou okolo 700.000 ľudí prijalo podľa tamojšieho starostu zhruba 200.000 utečencov z iných častí krajiny.

