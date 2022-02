Tehotná moderátorka SuperStar Farna: Uteká z Poľska... Obrovský strach!

POĽSKO - Naši severní susedia sú neslávne známi prísnymi protipotratovými pravidlami a rozhodnutia tamojších lekárov často stoja tehotné ženy život. Práve preto sa speváčka Ewa Farna netají tým, že v Poľsku rodiť neplánuje a ak by sa náhodou aj počas návštevy vyskytli nejaké problémy, nechá sa radšej odviezť do Česka.

Ewa Farna aktuálne očakáva druhého potomka. S tehotenským bruškom odmoderovala aj priame prenosy markizáckej SuperStar. Ako speváčka uviedla pre rádio Expres FM, jej druhé dieťa príde na svet v Česku.

Speváčka má Poľské korene a bežne trávi u našich severných susedov veľa času, či už pracovne, alebo súkromne. Teraz však návštevy tejto krajiny výrazne obmedzuje. „Musím sa verejne priznať, že som mala ísť na pár dní do Varšavy, kam som išla s bratom. A naliehala som na neho, že tam musí byť so mnou a keby sa čokoľvek okolo môjho tehotenstva dialo, okamžite ma musí naložiť do auta a odviezť ma do Česka,” prezradila.

Jej postoj v tejto veci je úplne jasný. „Ja v Poľsku proste rodiť nebudem. Tam sa jednoducho môže stať, že vás nezachránia. Skrátka, ja by som sa teraz bála byť tehotná a žiť v Poľsku. A hovorím to aj v poľských médiách,” povedala.

Problém s rozhodnutiami poľských lekárov a súdov pritom nemá z dôvodu, že by ona sama v Boha neverila. „Som síce silno veriaca, ale to, čo sa deje v Poľsku, je proste strašné,” vyhlásila umelkyňa.

Od roku 2021 platí v Poľsku veľmi striktný protipotratový zákon a lekári často pri problémoch nezachraňujú matku, ale uprednostňujú práva nenarodeného dieťaťa.