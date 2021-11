Obľúbená česká herečka o covide: Je to nefér, antivaxeri ZAPLAŤTE!

Daniela Kolářová je nielen obľúbenou umelkyňou, ale v 90. rokoch sa angažovala aj v politike. Aktuálne silno vníma zhoršujúcu sa pandemickú situáciu vo svojej krajine. Rovnako ako na Slovensku, aj v Česku majú vysoký podiel na vyťaženosti nemocníc práve neočkovaní ľudia.

A na to má herečka jednoznačný názor. Keď neboli zodpovední, mali by si zdravotnú starostlivosť zaplatiť. „Počúvam debaty o očkovaní aj na rádiu Plus, kde bol doktor Cyril Höschl a ten to vyjadril veľmi výstižne. Že chápe, že existujú niektorí odmietači očkovania, ale v tom prípade, keby sa im to prihodilo a prešli si ťažkým variantom covidu, tak by si mali liečbu platiť,” vyhlásila herečka v programe Interview na CNN Prima News.

Podľa nej samej nie je fér, aby boli takíto ľudia liečení za peniaze všetkých. „Náš zdravotný systém je založený na solidárnom princípe, keď všetci prispievame do zdravotného systému, čiže máme zaručenú starostlivosť. To je ale nefér, pretože keď ľudia odmietajú byť solidárni, tak by si mali starostlivosť platiť sami,” myslí si Kolářová, ktorá má za sebou už aj tretiu dávku očkovania.

Zdroj: CT