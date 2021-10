Herečku z Pána profesora dohnala k anorexii: Kruté slová učiteľky na konzervatóriu!

Predtým, než televízia Nova spomínaný diel odvysielala, upozornila naň aj rozhovorom s herečkou Alžbětou Zalubilovou Proseckou. „Je hrozne dôležité to dostať von a začať to riešiť. Ja som sa hrozne bála a teraz spätne by som to poradila aj 13-ročnej Betynke, aby prvému človeku, ktorého stretne, povedala: Mám problém, potrebujem pomôcť, nezvládnem to sama,” povedala s tým, že ona si chcela problém vyriešiť sama a nedopadlo to vôbec dobre.

Zdroj: Tv Nova

So šikanou sa stretla na základnej škole. „Spätne sa mi nezdá, že by som bola až taká bacuľatá, ale od ôsmej triedy som vyzerala vyspelo. Lenže v školskej družine ma šikanovali chlapci, zamykali ma na záchode, vykrikovali na mňa, že som hnusná, tučná,” priblížila detaily pre web Super.cz. Okrem toho sa z nej vysmievali na telocviku a počas obedov jej nadávali do polovičnej bulimičky, ktorá iba žerie, ale nezvracia.

Veci sa vyostrovali a prišli aj vyhrážky, že dostane bitku. Nakoniec sa všetko vyriešilo vďaka prednáške o šikane, počas ktorej mohli deti anonymne napísať, či majú podobný problém. Bety konečne prostredníctvom papiera prehovorila a učiteľka zistila, čo sa deje. Potom bol už pokoj.

Blondínka odmalička túžila byť herečkou a tak sa začala veľmi tešiť na konzervatórium. No hneď v prvý deň ju tam čakala studená sprcha. Jedna z vyučujúcich kruto na jej adresu vyhlásila, že herečka predsa nemôže byť tučná, že to si môže dovoliť až na dôchodku.

Zdroj: Instagram AZP

Následne sa u Alžběty rozvinula anorexia. „Prestala som jesť, za deň som zjedla napríklad len jablko a ryžové krekry, počítala som kalórie, veľa som cvičila, pila som veľa vody, aby som zahnala hlad,” prezradila. Z 90 kíl klesla za pol roka na 51.

No kým rodinní príslušníci boli jej zmenou po príchode domov z internátu nadšení, priateľ si všimol, že to nie je v poriadku. „Začala som omdlievať, vypadávali mi vlasy. Priateľ mi povedal, nech si vyberiem, buď zostanem s ním, alebo budem chudá,” priznala. Nakoniec sa tento rok v lete už aj vzali.

Zdroj: Instagram AZP