Doteraz UTAJOVANÝ VZŤAH v našom šoubiznise: Krásna herečka z Markízy randí so známym kolegom!

Galéria fotiek (4) Hereckí kolegovia spolu randia.

BRATISLAVA - Doteraz to vedel málokto! Herečka Ráchel Šoltésová (24) sa do povedomia verejnosti dostala vďaka markizáckemu seriálu Pán profesor a aktuálne hviezdi v novinke Druhá šanca. O jej súkromnom živote sa toho však veľa nevie. O to väčším prekvapením bola zistenie, kto je jej priateľ. Sympatická brunetka randí so známym kolegom!