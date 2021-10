Do markizáckej SEXI šou nastúpila nová kočka: ODPORNÉ komentáre divákov… FOTO Toto že je MODELKA?

BRATISLAVA - Šou Love Island na mnohých môže pôsobiť ako kuriózny spôsob hľadania lásky, no na markizáckych obrazovkách si našla mnoho fanúšikov. Vila na Kanárskych ostrovoch doslova praská pod náporom sexi účastníkov, ktorí boli prezentovaní ako ľudia, ktorí "vyhrali genetickú lotériu". Teda minimálne, čo sa týka vzhľadu. No a práve preto mnohých šokovalo, keď sa na scéne objavila nová súťažiaca.

Vo Vile sa najnovšie objavila exotická Naomi, pričom je už na prvý pohľad zjavné, že tmavovláska má exotické korene. Konkrétne japonské. Mnohých divákov zaujalo aj to, že údajne ako jediná spomedzi dievčat vyzerá skutočne na svoj vek. Fanúšikovia si totiž myslia, že mladučké kočky vo vile vyzerajú omnoho staršie, než reálne sú, no a diváci majú zato, že dôvodom sú ich vylepšenia či nánosy mejkapu.

Naomi je však úplne iný prípad. 25-ročná kráska vyzerá paradoxne ešte mladšie. Niektorým sa však nezdá, že dievčinu pôsobiacu ako "dievča odvedľa" zaradili medzi jemne vyumelkované sexbomby, ktoré doteraz obývali vilu. A ľudí podľa komentárov vraj najviac šokoval fakt, že tmavovláska sa živí ako moderátorka a modelka. Teda, najmä to druhé.

Do vily pribudla exotická Naomi Zdroj: TV Markíza

Zdroj: TV Markíza

„To ako vážne? Nie je to omyl? Podľa vzhľadu nikdy nikoho nesúdim, ale Naomi sa o takejto reality show naozaj nehodí,” „Nehovoria na začiatku programu, že sú tam ľudia, ktorí vyhrali genetickú lotériu?” či „Či nehnevajte sa na mňa, ale ona keď je modelka...” nakopili sa komentáre na Instagrame a pri mnohých z nich by si človek povedal, že ich autori sa zrejme sami do zrkadla nepozreli.

Páni z vily privítali svoju novú spolubývajúcu Zdroj: TV Markíza

Hoci nová súťažiaca v doterajšej zostave možno pôsobí zvláštne, našli sa aj ľudia pri zmysloch, ktorí ešte stále fandia prirodzenej kráse. „Za mňa teda konečne normálne dievča bez všetkých umelín,” napísala Anna. „Úplne krásna prirodzená baba. Ľudia stratili pojem o kráse, keď si myslia, že tam nepatrí, lebo nemá všetko dorobené,” myslí si Martina.

Koniec koncov, Love Island by mal byť o hľadaní lásky. A na tú má snáď nárok každý - bez ohľadu na to, či má silikóny, predĺžené vlasy alebo naopak väčšie uši či pár kíl navyše.

