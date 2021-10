Herečka ľutuje zásahy do svojej tváre

Zdroj: Profimedia

LOS ANGELES - Patrila k najkrajším a najslávnejším herečkám sveta, no rozhodnutie uchovať si mladosť zubami a nechtami z nej na istý čas spravilo odstrašujúci príklad toho, ako to vyzerá, ak to s botoxom preženiete. Dnes herečka z Priateľov otvorene priznáva, že urobila chybu.