SMRŤ hviezdy (†57) zo seriálu Sexu v meste: Synove slová trhajú srdce!

Už budúci rok by sa fanúšikovia seriálu Sex v meste mali dočkať voľného pokračovania pod názvom And Just Like That. Na obrazovkách sa objaví aj Willie Garson, ktorý pracoval aj napriek tomu, že ho sužovali zdravotné problémy.

Willie Garson na fotografii z nakrúcania seriálu, ktorá vznikla začiatkom augusta. Zdroj: profimedia.sk

V uplynulých hodinách však médiá po celom svete obleteli veľmi smutné správy. A to, že sympatický herec v utorok popoludní zomrel. Ako uvádzajú viaceré zdroje, mal rakovinu pankreasu. Fanúšikovia i kolegovia seriálového Stanforda sú jeho smrťou zdrvení.

Willie Garson ako Stanford v seriáli Sex v meste. Zdroj: HBO

Slová na rozlúčku mu už prostredníctvom Instagramu venovala napríklad kolegyňa Cynthia Nixon. „Tak veľmi som nešťastná, že sme prišli o Willieho. Všetci sme ho milovali a zbožňovali sme prácu s ním. Bol nekonečne zábavný. Nielen pred kamerami, ale aj v skutočnom živote. Bol zdrojom svetla, priateľstva a bol to vždy dokonalý profesionál,” napísala herečka. Zároveň sa prihovorila aj jeho synovi Nathenovi.

Mladíka si Willie Garson adoptoval a mali spolu krásny vzťah. Dôkazom je napríklad aj vyznanie, ktoré dal Nathen na internet. „Otec, tak veľmi ťa ľúbim, Odpočívaj v pokoji. Som rád, že sme spolu mohli zdieľať všetky tie dobrodružstvá a že sme spolu toho tak veľa dokázali. Som na teba veľmi pyšný. A budem ťa vždy milovať. Ale myslím, že je čas, aby si sa vybral na svoje vlastné dobrodružstvo. Navždy budeš so mnou. Vždy si bol najsilnejším, najzábavnejším a najchytrejším človekom, akého som poznal. Som šťastný, že si sa so mnou podelil o svoju lásku. Nikdy na to nezabudnem,” vyznal sa Nathen.