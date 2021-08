Dôvod rozvodu: Polívkova ex prehovorila!

PRAHA - Bola to veľká láska, z ktorej vzišiel syn, no nevydržala... Francúzka Chantal Poullain prehovorila, prečo vo vzťahu s Bolkom Polívkom došlo k rozvodu. A vinu dáva práve sebe.

Chantal Poullain sa s Bolkom Polívkom zoznámila ešte ako študentka, keď snívala, že pôjde do New Yorku. Ale zamilovala sa a odcestovala za svojim vyvoleným do Česka. Neskôr sa im narodil syn Vladimír.

Zdroj: CT

Manželstvo dvojice však nevydržalo. „To je to najhoršie, čo sa môže stať. Deti majú právo na oboch rodičov a aj keď tí dvaja medzi sebou majú spory, škaredé veci by sa mali riešiť bokom. Je dôležité snažiť sa o to, aby vzťahy fungovali ďalej. Neskôr ich už nezlepíte,” cituje herečku ženský portál televízie Prima.

Od rozvodu uplynulo už 17 rokov a mnohí si mysleli, že na vine bol Polívkov bohémsky štýl života. Lenže Chantal to vidí inak a vinu berie na seba. „Nechcela som byť zavretá v Olšanoch, kde Bolek budoval farmu a komplex. Nebola som ešte pripravená starať sa o hotel a kone. Odišla som do Brna a mala som isté očakávanie, že on príde za mnou, takto som bola vychovaná. Možno som mala byť menej pyšná,” uviedla.

Zdroj: ČT

Po rozvode chvíľu uvažovala o návrate do Francúzska, ale nechcela syna pripraviť o jeho českú rodinu a zostala tak u našich susedov.