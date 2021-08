ŠOKUJÚCE PRIZNANIE promi maminy: Svoju 5-ročnú dcéru stále DOJČÍ!

Coco Austin a jej dcérka Chanel tvoria dokonale zohratú dvojicu. Prsnatá blondínka sa na sociálnych sieťach pravidelne pýši fotkami, na ktorých sú s jej malou princezničkou zladené a nahodené v rovnakých outfitoch.

Popri týchto módnych záležitostiach a záberoch odhaelného tela sa blondínka na Instagrame občas venuje aj mamičkovským témam. „Čie dieťa visí na prsníku tak ako Chanel?” pýtala sa Coco, ktorá pridala aj zábery, ako jej dcéra na jej "vankúšoch" oddychuje.

Aj keď má Chanel už päť rokov, Coco ju stále dojčí. „Chanel chce prsník stále, Veľa ľudí sa čuduje, že to ešte robím. Ale moja dcéra je steaky a hamburgery, ale občas si k tomu rada dá aj takúto desiatu. Ak sa môže takto zblížiť s maminkou, prečo by som ju o to mala ochudobňovať,” uviedla pre Us Weekly známa blondínka.

Z negatívnych reakcií a pohorčených komentárov si ťažkú hlavu rozhodne nerobí. „Nebudem jej niečo, čo chce, odopierať iba preto, lebo v spoločnosti panuje presvedčenie, že deti by sa mali prestať dojčiť najneskôr ako dvojročné,” dodala.

