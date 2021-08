Bývalá moderátorka rannej šou NAHÁ na FOTO: Fúha! TOTO mnohí nepochopia...

Na topkách sme vás nedávno informovali, že sexica Coco Austin sa priznala k tomu, že svoju 5-ročnú dcérku Chanel stále dojčí. Aj keď to možno niekoho prekvapí, mamičky, ktoré kašlú na to, čo by sa malo alebo nemalo, sú aj v našich končinách.

Dôkazom je herečka a moderátorka Marta Dřímal Ondráčková, ktorá sa pri príležitosti Medzinárodného týždňa dojčenia priznala, že svoju trojročnú dcérku Sophiu od prsníka ešte neodstavila. „Dojčenie väčších detí je pre mňa dôležitá téma. Po narodení Sophie som počítala s tým, že ju budem dojčiť maximálne do roka. Pretože tak sa to predsa robí... Časom som ale cítila, že jej nechcem tú blaženosť, pocit bezpečia a pokoja vziať. Takže som sa rozhodla nechať to na ňu,” uviedla vo svojom príspevku tmavovláska, ktorá zároveň pridala fotku, ktorá ju v intímnom okamihu dojčenia zachytáva.

Ako Marta neskôr prezradila, fotka vznikla počas dovolenky pri mori, keď si jej dcérka, ktorá sa už cez deň nedojčí, len tak zmyslela, že má tú potrebu. „Obaja s manželom sme boli prekvapení, ale som rada, že táto fotka vznikla. Povedala som si, že pri príležitosti medzinárodného týždňa dojčenia bude fajn ju zverejniť,” uviedla neskôr Marta, ktorej dosah momentky vyrazil dych.

Ako dodala, hoci sa našlo pár negatívnych reakcií, prevládali tie pozitívne. Mnohé mamičky dokonca prezradili, že sú v tom spolu a i ony dojčia svoje väčšie deti dovtedy, kým sa samé neodstavia.

{{ poll.title }} {{ question.text }} * {{ answer.text }}



Vyhodnotenie Úspešnosť {{ succeeded.percent }}% Počet správnych odpovedí {{ succeeded.count }}/{{ questions.length }} {{ question.text }} {{ question.answer[0].text }} {{ question.answer[1].text }} Hlasovalo: {{ poll.votes }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} Hlasovalo: {{ poll.votes }}