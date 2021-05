Matky sa ostro pustili do moderátorky markizáckej SuperStar: Tak táto „rada“ vás dorazí!

PRAHA - Moderátorka Zora Hejdová, ktorá sa u nás zviditeľnila v SuperStar, sa nedávno stala po prvý raz matkou. Síce rátala s nevyžiadanými radami, ale nakoniec to nevydržala a vyjadrila sa k matkám, ktoré vedia vždy všetko najlepšie.

Zora Hejdová je už niekoľko týždňov hrdou mamou malého Nikolasa. Ide o jej prvé dieťa, a tak zrejme majú matky na Instagrame pocit, že moderátorku musia upozorňovať na všetko, čo podľa nich robí zle.

Zdroj: Instagram ZH

Zora priznala, že ako verejne známa osoba to čakala, ale niektoré správy ju naozaj prekvapujú a nakoniec sa rozhodla vyjadriť sa k nim – zrejme v nádeji, že sa ich číslo teraz rapídne zníži. „Dievčatá, moja trpezlivosť znesie veľa, ale odtiaľ-potiaľ. Už som sa dozvedela všeličo za tie tri týždne od múdrych maminiek,” napísala v úvode.

Matky z Instagramu jej vyčítali, že svojmu synčekovi ničí chrbátik, že je málo, prípadne veľmi oblečený, ale jedna "rada" ju fakt dostala. „Že keď mám v obývačke pustenú hudbu, môže mať následky, pretože mu tá moja hudba spôsobuje v hlave chaos! To je zatiaľ najväčšie zistenie,” podelila sa o svoju skúsenosť.

Zora Hejdová (vtedy Kepková) a Roman Juraško v SuperStar

Samozrejme, mnohé správy prichádzajú s klasickou vetou na úvod, že to pisateľka nemyslí v zlom. „Len si pamätajte – Keby sa každá mama starala hlavne o svoje dieťa, bolo by o všetky detičky na celom svete krásne postarané,” zhodnotila to moderátorka.

Ako dodala, väčšinu nevyžiadaných rád berie s nadhľadom, niektoré ju dokonca aj pobavia. Len jej nepríde fér, keď si niekto dovolí hodnotiť starostlivosť inej matky o bábätko na základe fotky alebo niekoľkých sekúnd videozáznamu.