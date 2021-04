Herečka zhodila vyše 30 kíl a... FOTO iba v bielizni!

Rebel Wilson aj napriek výraznej nadváhe nikdy nemala núdzu o filmové úlohy. Nakoniec si však povedala dosť. „Mám prácu, kde mi platili veľa peňazí za to, aby som bola väčšia, čo môže človeku narobiť problémy v hlave,” povedala minulý rok pre The Sun.

Zdroj: Warner Bros. a Instagram RW

Rozhodla sa s kilami navyše zatočiť a s úspechmi sa chválila aj na sociálnych sieťach. Aktuálne sa hovorí, že už zhodila viac ako 30 kíl zo svojej starej hmotnosti. A zdá sa, že svoje nové telo si naozaj užíva.

Svedčia o tom aj zábery, ktoré zverejnila popri natáčaní show The Almond And The Seahorse. Rebel nabrala odvahu a zvečnila sa v šatni len v bielizni. A podľa jej výrazu je jasné, že sa svoje nové krivky sa už vôbec nehanbí a chce ich hrdo ukazovať.

Zdroj: Instagram RW