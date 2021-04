Promi mamička vyšla do ulíc 3 týždne po pôrode: Pretŕčala ploché brucho... Ženy zúria ako besné!

Emily Ratajkowski

Zdroj: profimedia.sk

NEW YORK - To snáď ani nie je možné! Modelka a príležitostná herečka Emily Ratajkowski (29) sa zhruba pred troma týždňami stala prvýkrát mamou. Asi nikoho neprekvapí, že na sociálnej sieti Instagram okrem nahých tehotenských fotiek zverejnila aj zábery toho, ako prežívala pôrod, či momentky, kde svoje dieťatko dojčí. V uplynulých dňoch si od neho odbehla do ulíc a v pätách mala paparazzov. Pohľad na ňu vyvolal priam šialené reakcie.