Prominentná mamička NEMÁ ZÁBRANY: Psa venčila “NAHÁ”… Uf, TOTO by ti na Slovensku neprešlo!

NEW YORK - Emily Ratajkowski (30) je vo svete známa ako najviac vyzlečená modelka. Krásna brunetka je na svoje telo patrične hrdá a pravidelne ho pretŕča v Evinom rúchu. Zmyselné fotografie na sociálnych sieťach či zvodné outfity na spoločenských podujatiach... Na toto všetko sme v jej prípade zvyknutí. No najnovšie sa rozhodla figúru predviesť aj počas venčenia svojho psa. Na sebe mala akési "šaty", no napriek nim bola prakticky nahá. Uf, no toto by ti na Slovensku neprešlo!

Emily Ratajkowski sa minulý rok v marci stala mamou synčeka Sylvestra Apolla Beara. Napriek tomu jej telo vyzerá, akoby ani nerodilo. A to si modelka dobre uvedomuje - tak ako pred pôrodom, aj po ňom ho totiž smelo vystavuje na obdiv. Niekedy možno aj viac, ako by bolo vhodné.

Emily Ratajkowski sa aj počas tehotenstva pretŕčala nahá.





V týchto dňoch, napríklad, vybehla vyvenčiť svojho psa do ulíc New Yorku... A pôsobilo to, že sa zabudla obliecť. Doslova akoby si len narýchlo obula tenisky a sexi negližé, v ktorom dovtedy zvádzala svojho partnera, si zabudla prezliecť. Na sebe mala totiž úplne priesvitné čierne šaty - takže bolo vidieť nielen jej čiernu spodnú bielizeň, ale kompletne celé telo.

Za veľkou mlákou sú však v oblasti módy zvyknutí aj na oveľa väčšie výstrelky, čiže aj v takomto "outfite" sa mohla na verejnosti cítiť komfortne. Na Slovensku by jej však takáto kontroverznosť len tak neprešla. Tu by sa zrejme musela pripraviť na krivé pohľady ľudí na ulici a niekto by na ňu možno zavolal aj políciu za verejné pohoršovanie. Veď posúďte sami!