Čierna ovca českého šoubiznisu! Celebrity od nej bočia... Na vine je KORONAVÍRUS

Na topkách sme vás už informovali, že Ilona Csáková sa ku pandémii COVID-19 stavia svojsky. V jednom z vyjadrení kritizovala testovanie a opierala sa o rôzne konšpiračné teórie. „Nenechám si v rámci plošného testovania špárať v hlave špajdľou, pretože tí, čo to nariadili, idú podľa scénara B. Gatesa a WHO,” reagovala speváčka, ktorá tiež tvrdí, že česká vláda chce všetkých zničiť.

FOTO Ilona Csáková terčom posmechu: Odvážny status o korone… Pre TOTO ťa nikto nemá rád!

Hviezda 90. rokov sa aktuálne vyjadruje aj k návratu detí do škôl. ,,Kto iný by mal chrániť svoje deti, ak nie rodičia. Vy všetci, ktorí ste s nami a nesúhlasíte, aby naše deti boli v školských zariadeniach pravidelene testované, máte právo ich chrániť. Nie je dôvod na obavy, nikto vás nemôže napadnúť za zanedbanie rodičovskej zodpovednosti. K testovaniu musí dať vždy súhlas rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa. Nikto sa vám nemôže vyhrážať, že ak nedáte svoje dieťa testovať, bude odrezané od základného práva na vzdelanie,“ napísala na Facebooku Ilona, ktorá v príspevkoch pravidelne oznaćuje aj svoju kamarátku - dezinformátorku Nelu Liskovú.

Tá je pre speváčku očividne spriaznenou dušou. Ako ale Csáková pre portál expres.cz priznala o viacerých kamarátov kvôli svojim názorom prišla. „Nestačím sa čudovať, koľko kolegov sa so mnou prestalo baviť, ale nebudem ich menovať,” poznamenala tmavovláska, ktorú si z facebooku vyhodilo viacero celebritných kamarátov. Ako tiež dodala, pociťuje aj to, že jej na sociálnych sieťach ubúdajú fanúšikovia. Jej kontroverzné názory to však s najväčšou pravdepodobnosťou nijako neovplyvní.

Ilona Csáková prišla o viacero fanúšikov a celebritných kamarátov. Avšak v Nele Liskovej našla svoju spriaznenú dušu. Zdroj: FB