Madonnina dcéra pretŕčala na pláži (takmer) holý zadok: Milenec nevedel odolať!

TULUM - Zakryla len to najnutnejšie! Dcéra slávnej speváčky Madonny (62) - Lourdes Leon (24) je dobre známa verejnosti i paparazzom. Tým sa ju v uplynulých dňoch podarilo zvečniť v Mexiku, kde si užíva chvíle oddychu. Spoločnosť jej robia kamaráti i frajer, ktorý ju zamilovane hladkal.

Niektoré celebrity svoje ratolesti pred záujmom verejnosti chránia. Iné nemajú problém pochváliť sa so svojími deťmi celému svetu. Do druhej skupiny patrí i speváčka Madonna. Tá zábery so synmi a dcérami bežne zverejňuje aj na soicálnej sieti Instagram.

Slávna speváčka si začiatkom roka 2017 adoptovala dvojičky Ester a Stelle. Tie majú teraz 8 rokov. Rovnako tak si v minulosti osvojila aj syna Davida a dcéru Mercy, ktorí majú obaja 15 rokov. S režisérom Guyom Ritchiem má 20-ročného syna menom Rocco a jej prvorodenou je dnes už 24-ročná Lourdes, ktorej otcom je Carlos Leon.

Lourdes sa už viackrát predviedla v úlohe modelky. A treba dodať, že je iná, než väčšina krások z prehliadkového móla. Pozornosť púta napríklad tým, že si odmieta depilovať ochlpenie. Výstredný je momentálne i jej účes, keďže si časť vlasov nechala prefarbiť na červeno.

V uplynulých dňoch zavítala Lourdes do mexického Tulumu, kde na pláži zrejme mnohých zaujala. Na sebe totiž mala úsporné bikiny, ktoré zakrývali ozaj len to najnutnejšie. Jej frajer Jonathan sa však vôbec nesťažoval. Práve naopak, svoju lásku objímal a hladkal vždy, keď sa k nemu priblížila.

Lourdes Leon pobehovala po pláži v takýchto úsporných bikinách. Zdroj: profimedia.sk