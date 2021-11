Madonna (63) šokuje aj na staré kolená: Nové FOTO.... Vyžehlená a LASCÍVNA!

LOS ANGELES - Zúri, lebo instagram ju zakázal! Provokáciu má speváčka Madonna v krvi. A vyzerá to tak, že ani s pribúdajúcimi rokmi sa nič nemení. Slávna blondínka najnovšie zverejnila sériu záberov ako vystrihnutých z filmu pre dospelých. Reakcie verejnosti sú rôzne, avšak sociálna sieť fotky s odhalenými bradavkami jednoducho netoleruje!

Nie je žiadnym tajomstvom, že speváčka Madonna sa nebráni plastickým operáciam a rôznym skrášľujúcim zákrokom. Rukami chrirugov prešli jej prsia, zrejme i zadok a samozrejme tvár, na ktorej by ste len márne hľadali nejakú vrásku.

Madonna sa od svojich rovesníčok líši aj tým, že má mladého milenca a kúsky v jej šatníku sa výrazne líšia od toho, čo nosia iné šesťdesiatničky. Ani s pribúdajúcim vekom sa nebráni provokácii, čoho dôkazom sú fotky, ktoré sa na jej instagramovom profile najnovšie objavili.

Zdroj: Instagram

Zdroj: Instagram

Zdroj: Instagram

Zdroj: Instagram

Ako blondínka prezradila, fotky musela na svojom profile zverejňovať na dvakrát. Instagram totiž bez upozornenia zmaže všetky príspevky, na ktorých je vidno ženskú bradavku. „Stále ma udivuje, že žijeme v kultúre, ktorá umožňuje ukázať každý centimeter ženského tela, okrem bradavky. Ako keby to bola jediná časť ženského tela, ktorá by mohla byť sexualizovaná. Bradavka, ktorá je tu na to, aby sa mohlo nakrmiť dieťa! Prečo mužské bradavky nie sú vnímané ako erotika? A čo ženský zadok, ktorý nikdy netreba cenzúrovať,” rozčúlila sa Madonna, ktorá vytŕčajúce bradavky napokon prekrila emotikonom srdiečka.

Zdroj: Instagram

{{ poll.title }} {{ question.text }} * {{ answer.text }}



Vyhodnotenie Úspešnosť {{ succeeded.percent }}% Počet správnych odpovedí {{ succeeded.count }}/{{ questions.length }}

{{ displayedQuestions > 1 ? 'Stránka' : 'Otázka' }} {{ currentPage }}/{{ totalPages }}

{{ question.text }} {{ question.answer[0].text }} {{ question.answer[1].text }} Hlasovalo: {{ poll.votes }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} Hlasovalo: {{ poll.votes }}