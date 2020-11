Hviezdička z reality šou sa nevie dočkať Vianoc: Pri stromčeku sa pretŕča takmer nahá!

Malin Andersson

Zdroj: Instagram

LONDNÝN - Svoje krivky nemieni skrývať! Malin Andersson (28) sa zviditeľnila účinkovaním v reality šou Love Island a relácii Take Me Out. Priaznivci a fanúšikovia jej však každým dňom pribúdajú. Pekná brunetka totiž upozorňuje na násilie páchané na ženách a usiluje sa tiež o to, aby si zástupkyne nežného pohlavia verili a milovali svoje telo, aj keď pre niekoho možno nie je dokonalé. V týchto dňoch opäť raz dokázala, že ani ona sa za svoje obliny vôbec nehanbí.