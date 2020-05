Táto hviezdička kašle na dokonalosť: Pretŕča faldíky, natriasa šťavnatý zadok!

Malin Andersson

Zdroj: Instagram

LONDÝN - Miluj svoje telo! Aj takéto slová adresuje svojim followerom Malin Andersson (27), ktorá sa zviditeľnila účinkovaním v obľúbenom televíznom programe Take Me Out, či reality šou Love Island. Pekná tmavovláska na instagrame zverejňuje prevažne fotky v spodnej bielizni a hrdo pretŕča svoje oblé krivky.