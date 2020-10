DiCapriova milenka v brutálne sexi outfite: Leo, ty sa máš!

Camila Morrone je verejnosti známa najmä ako partnerka slávneho herca Leonarda DiCapria. Je ale tiež úspešnou modelkou a herečkou. Na sociálnej sieti Instagram má 2,3 milióna followerov, ktorí veľmi dobre vedia, že brunetka rada predvádza svoj šarm a sexepíl.

Nedávno sa spolu so svojím hviezdnym partnerom vybrali na večeru a Camila sa predviedla v poriadne provokatívnom outfite. Na sebe mala koženú sukňu a krátky biely top, pod ktorý si nedala podprsenku. Pohľad na jej oblé prednosti určite potešil všetkých chlapov. A mnohí by si to s DiCapriom určite s nadšením vymenili...

Camila Morrone sa predviedla v takomto sexi outfite. Zdroj: profimedia.sk