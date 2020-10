Známa herečka (48) na pláži: Šedú myšku nečakajte!

LOS ANGELES - Bez šiat a s úsmevom na tvári! Herečka Jennifer Garner (48) patrí medzi hviezdy filmového sveta, ktoré netreba predstavovať. Dobre známa je aj paparazzom, ktorí na ňu poćas víkendu natrafili, ako si užíva oddych na pláži. Pozrite sa, ako jej to v plavkách pristane!

Aj keď mnohé celebrity nie sú nadšené z toho, že majú bulvárnych fotografov v pätách, niektoré hviezdy si z nich ťažkú hlavu nerobia. Patrí k nim napríklad herečka Jennifer Garner, ktorá to dokázala aj v uplynulých dňoch.

Paparazzi totiž bývalú manželku Bena Afflecka načapali na pláži. Namiesto odutej tváre sa na nich krásne usmievala a dokonca im pózovala. Bodaj by nie! V plavkách totiž vyzerá ozaj dobre. A hoci boli šedé, brunetka šedú myšku vôbec nepripomínala.

O Jennifer je dobre známe, že pravidelne cvičí. Trojnásobná mamina máva tréningy 5-krát v týždni a dbá aj o to, aby bola jej strava pestrá a vhodná. Stojí to za to, čo poviete?!

Jennifer Garner vyzerá v plavkách skvele. Zdroj: profimedia.sk