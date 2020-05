Kedysi ho ženy milovali, dnes... Och, tento herec je stále brutálne sexi!

LOS ANGELES - Šoubiznis je plný hviezd, ktoré vyzerajú tak dobre, až si poviete, že spomalili čas. Rozodne k ním patrí herec Ryan Phillppe (45), ktorý si účinkovaním vo filme Veľmi nebezpečené známosti získal nejedno ženské srdce. Aj keď odvtedy ubehlo zhruba 21 rokov, filmovému Sebastianovi to na šarme vôbec neubralo. Pozrite!

Písal sa rok 1999 a film Veľmi nebezpečené známosti si získal množstvo priaznivcov. Ryan Phillippe v ňom stvárnil prachatého playboya, ktorý uzatvorí zaujímavú stávku so svojou nevlastnou sestrou. Jej súčasťou je zviesť nevinnú Annette. Tú stvárnila Reese Witherspoon, ktorá sa do blonďavého fešáka zamilovala nielen pred kamerami, ale aj mimo nich.

Ryan a Reese boli manželia zhruba 9 rokov a majú spolu dcéru a syna. Povrávalo sa, že dôvodov na rozvod bolo viacero. Skloňovala sa Ryanova nevera, či to, že sa nemohol prizerať tomu, že jeho manželka je úspešnejšia a zarába viac než on. Isté však je, že krach vzťahu ho veľmi zasiahol. „Bolo to štyri či päť mesiacov, počas ktorých som nebol schopný vstať z postele,” priznal Ryan v jednom z rozhovorov.

Odvtedy mal pár vzťahov, avšak aktuálne sa toho o jeho milostnom živote veľa nevie. Isté však je, že o nápadníčky nemá núdzu. 45-ročný herec vyzerá stále skvele a okrem viacerých tetovaní je pre neho príznačný pravidelný pohyb. Odmenou mu tak je svalnaté telo, ktoré nedávno sám vystavil na obdiv prostredníctvom sociálnych sietí.

Ryan Phillippe sa stále udržiava v skvelej kondícii. Zdroj: profimedia.sk

Ryan Phillippe vystavil na obdiv svoje svalnaté telo. Zdroj: Instagram