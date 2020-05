Umelecký svet v smútku: Zomrel oceňovaný dramatik... Táto herečka by bez neho nezískala Oscara!

Literát skonal v newyorskej nemocnici na zápal pľúc, ktorý však nesúvisel s koronavírusovou chorobou COVID-19.

Kramer, ovenčený viacerými oceneniami, bol známy divadelnou hrou The Normal Heart (1985), v ktorej opisuje svoj boj so spoločnosťou v snahe upriamiť jej pozornosť na ochorenie AIDS spôsobovanej vírusom HIV, ktorý sám mal.

Hru, ktorú kritici označili za "rozhorčené, ale presvedčivé obvinenie spoločnosti, ako aj subkultúry za neschopnosť adekvátne reagovať na tragédiu (AIDS)", opätovne uviedli v roku 2011. Hra získala niekoľko cien Tony.

Televízna adaptácia tejto hry z roku 2014, v ktorej účinkovali Mark Ruffalo, Matt Bomer, Jim Parsons a Julia Robertsová, získala cenu Emmy v kategórii najlepší film.

Medzi jeho ďalšie divadelné hry patria A Minor Dark Age (1973), Just Say No (1988), The Furniture of Home (1989) či The Destiny of Me (1992).

Kramer bol nominovaný aj na Oscara za adaptovaný filmový scenár, ktorý vytvoril na základe románu Women in Love od britského spisovateľa D.H. Lawrencea. Rovnomenný film z roku 1969 priniesol herečke Glende Jacksonovej prvého Oscara. Snímka získala tiež Zlatý glóbus v kategórii najlepší zahraničný film v angličtine. Kramer napísal aj niekoľko kníh beletrie a literatúry faktu - Faggots (1978), Reports from the Holocaust: The Making of an AIDS Activist (1989) alebo The Tragedy of Today's Gays (2005).

Kramera preslávila aj jeho vášnivá celoživotná verejná obhajoba práv homosexuálnych osôb a zabezpečovanie lekárskej starostlivosti pre ľudí s AIDS.

Kramer sa začiatkom 80. rokov podieľal na založení neziskovej organizácie Gay Men's Health Crisis (GMHC) a neskôr politického hnutia ACT UP, ktoré sa zasadzovalo v boji proti AIDS a v podpore pacientov s týmto ochorením.