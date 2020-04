Známy komik zotrel ufňukané celebrity: Vy vyplakávate vo vilách s bazénmi a čo zdravotníci?!

Nie všetci znášajú opatrenia kvôli koronavírusu rovnako dobre a niektoré známe tváre sa už stihli svojim fanúšikom posťažovať, aké je to psychicky náročné. Sam Smith sa vo svojom instagramovom videu doslova zrútil a skončil v slzách, keď sa sťažoval na izoláciu.

Sam Smih sa sťažoval fanúšikom zo svojej vily v hodnote takmer 14 miliónov eur. Zdroj: Instagram SŠ

Na takéto správanie má jednoznačnú odpoveď Ricky Gervais, ktorý tvrdí, že celebrity, vrátane jeho samého, by nemali vyplakávať, ale celá Británia by sa mala zjednotiť a zatlieskať hrdinom z oblasti zdravotníctva. „Keď toto skončí, už nikdy nechcem ľudí počuť sťažovať sa na štátnu starostlivosť, nikdy už nechcem ľudí počuť frflať na sestry,” povedal v rozhovore pre The Sun.

A pokračoval slovami, ktorými vzdal hold všetkým zdravotníckym pracovníkom. „Títo ľudia robia 14-hodinové zmeny a nesťažujú sa. Nosia masky, ktoré im robia modriny a odreniny, riskujú obetavo svoje vlastné zdravie a zdravie svojich rodín. A potom vidím niekoho sťažovať sa na izoláciu vo vile s bazénom. Úprimne, toto fakt nechcem počúvať,” povedal Gervais.

Zdroj: SITA

Ricky sa nenarodil so zlatou lyžičkou v ústach a videl svojich rodičov roky tvrdo pracovať. A práve to, že nevyrastal v luxuse, mu prinieslo do života skutočné hodnoty a nezáleží mu na pozlátku. „Ľudia sa často pýtajú, prečo sa obliekam ako tramp. A ja hovorím: Moje šaty sú čisté a pohodlné. Koho by som nimi mal ohurovať? Nenosím hodinky za 50-tisíc libier. Nerobím si zbierku áut, lebo ani nemám vodičský preukaz. Veci ma nevzrušujú,” uviedol.