Daniel Craig má Bonda plné zuby: Potrhané svaly, zlomený členok a poranená chrupavka... Končí!

Fanúšikovia akčných filmov o neporaziteľnom agentovi Jamesovi Bondovi už s napätím čakajú na premiéru najnovšieho, už dvadsiateho šiesteho príbehu. Jeho premiéru, ktorá sa mala pôvodne konať začiatkom apríla, sa tvorcovia rozhodli stopnúť kvôli koronavírusu, ktorý momentálne ochromil život vo viac ako stovke krajín naprieč celým svetom. Diváci si tak musia počkať až do novembra.

Okrem výrazného zdržania však majú fanúšikovia Daniela Craiga hlavu v smútku aj z ďalšieho dôvodu. Herec sa totiž nechal počuť, že snímka No time to die (Nie je čas zomrieť, pozn. red.) je jeho posledná bondovka. Cíti totiž, že jeho fyzická kondícia už nie je, čo bývala, a na náročné scény už akosi nestačí.

Najnovšia Bondovka je pre Daniela Craiga aj poslednou. Zdroj: SITA

Daniel Craig po prvýkrát stvárnil agenta 007 pred 15 rokmi. Teraz má po päťdesiatke a navyše sa mu pätica filmov okrem rozprávkových honorárov postarala aj o zranenia, ktorých následky vidí dodnes. Poranená chrupavka v ramene, zlomený členok, potrhané svaly v lýtkach, či vybité zuby, tým všetkým si prešiel počas fyzicky náročnej roly.

Pri nebezpečných scénach utŕžil Daniel Craig niekoľko nepekných zranení. Zdroj: SITA

„Niekedy som to preháňal. Teraz to už nie je o zotavení, pretože viete, že sa úplne zotaviť nemôžete. Vadilo mi už len pomyslenie na to, že by som to mal podstúpiť opäť,” priznal Craig v rozhovore pre magazín GQ. S úlohou sexi agenta chcel pritom skončiť už po nateraz predposlednom filme Spectre. Nakoniec sa však tvorcov podarilo prehovoriť ho ešte na jednu spoluprácu. „Po poslednom filme som sa cítil na dne. Preto trvalo päť rokov, kým sme natočili ďalší.”

S úlohou agenta 007 chcel Daniel Craig seknúť už po filme Spectre. Zdroj: SITA

Herec síce ešte nezvažuje úplný odchod do dôchodku, no chystá sa spomaliť a viac času venovať manželke Rachel Weisz (50) a rodine. „Keď hráte, svet okolo vás by mal čiastočne prestať existovať. Lenže to sa mi pomaly prestávalo diať. Neviem, čím to bolo, možno vekom. Pochopil som, že sú aj dôležitejšie veci. Napríklad mať ďalšie dieťa,” povedal. Evidentne by teda ich 1,5-ročnej dcérke rád doprial súrodenca...