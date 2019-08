Škandál pri nakrúcaní Bonda: Problém na ženských toaletách... V štábe je úchylák?!

LONDÝN - Nakrúcanie nového Jamesa Bonda sprevádza škandál. Niekto sa snažil filmovať ženy na toaletách hneď vedľa štúdia. Atmosféra na pľaci je hustá, pretože do priestorov by sa nemal dostať nikto nepovolaný. Je teda tým úchylákom niekto zo štábu?!

Polícia sa snaží dolapiť človeka, ktorý na ženských toaletách prestrčil ruku popod dvere a snažil sa natočiť ženu vykonávajúcu svoju potrebu. Incident sa stal na zariadení hneď vedľa štúdia, kde sa nakrúca nová bondovka. A nemal by tam mať prístup nikto nepovolaný.

Žena okamžite kričala, aby páchateľa skutku niekto chytil, ten však stihol zmiznúť. „Všetci v štábe sa pozerali jeden na druhého a čudovali sa, kto môže byť ten úchylák,” povedal zdroj pre The Sun s tým, že ženy sa naozaj obávajú chodiť na toaletu. Už v júni tam totiž bolo nájdené nahrávacie zariadenie. „Na vstup do štúdia potrebujete povolenie a to je na tom najhoršie, že je to pravdepodobne niekto z vašich kolegov,” dodal zdroj.