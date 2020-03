BRATISLAVA - Uprostred rastúceho znepokojenia z pandémie spôsobenej koronavírusom, sa známy hit kapely R.E.M. z konca 80-tych rokov stáva opäť aktuálnym. Pesnička s príznačným názvom It's The End Of The World As We Know It (And I Feel Fine), sa pred pár dňami po 33 rokoch od vydania dostala do top 100 v americkom rebríčku iTunes.