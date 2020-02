Ripleyová 40 rokov po prvom Votrelcovi: Aha, ako teraz vyzerá herečka Sigourney Weaver (70)

BERLÍN - Filmová kariéra herečky Sigourney Weaver trvá už vyše 40 rokov. Najnovšie v Berlíne prezentuje svoj nový film My Salinger Year. A asi málokto by hádal, že má 70 rokov. Vyzerá fakt výborne.

Prvú menšiu filmovú úlohu získala Sigourney Weaver v roku 1977. O dva roky neskôr sa už stala hviezdou vďaka snímke Votrelec, ktorá si vyslúžila viacero pokračovaní a Ellen Ripleyová v nich nemohla chýbať.

Od prvého filmu ubehlo 40 rokov a logicky aj herečka za ten čas zostarla. V októbri oslávila 70 rokov. Napriek tomu je stále aktívna a ráta sa s ňou aj v pokračovaniach Avatara. Aktuálne ale v Európe prezentuje svoj nový film Môj rok so Salingerom.

Spoločnosť jej robí aj herečka Margaret Qualley. Hoci vidno, že Sigurney je v tejto dvojici tá staršia, asi len málokomu by napadlo, že ich delí až 45 rokov – a to takmer na chlp presne, Margaret totiž oslavuje narodeniny len dva týždne po staršej kolegyni. Hádali by ste, že jedna z nich má 25 a tá druhá 70?

Zdroj: TASR