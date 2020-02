Kate Middleton prehovorila o pôrodoch: Užila som si to v hypnóze!

Kate Middleton má za sebou tri tehotenstvá, no ako prezradila, ani jedno nebolo prechádzkou ružovou záhradou. „Trpela som veľmi silnými rannými nevoľnosťami, takže nepatrím k najšťastnejším tehotným ženám,” otvorene priznala Kate v uplynulú sobotu jednom z vysielaní, do ktorého prijala pozvanie.

„Bola som naozaj chorá. Nejedla som veci, ktoré by som mala jesť, ale telo si aj tak dokázalo vziať všetko potrebné, aby v ňom mohol rásť nový život, čo je podľa mňa fascinujúce.” Extrémne nevoľnosti sa u Vojvodkyne z Cambridge-u opakovali pri všetkých troch tehotenstvách, a tak nečudo, že samotný pôrod bol pre ňu doslova vykúpením. „Keďže som sa počas tehotenstva cítila tak zle, pôrod som si vlastne užila. Pretože to bola udalosť, o ktorej som vedela, že to ukončí,” nechala sa počuť Kate.

Kate Middleton počas tehotenstiev trpela extrémnymi nevoľnosťami. Zdroj: profimedia.sk

Navyše si osvojila skutočne nevšednú techniku, aby proces príchodu bábätka zvládla čo najlepšie. Ide o takzvaný hypnopôrod! Ten podľa Mayo kliniky využíva rôzne relaxačné a seba-hypnotické techniky, ktoré majú pomôcť uvoľniť telo pred a počas pôrodu. Kurzy zvyčajne návštevníkov učia, ako pomocou kombinácie hudby, vizualizácie, pozitívneho myslenia a slov kontrolovať vnemy počas pôrodu.

Kate Middleton a Princ William dnes majú tri krásne deti. Zdroj: SITA

„Videla som, akú to má silu – meditácia a hlboké dýchanie a ostatné veci, ktoré vás učia pri hypnorodení – keď mi bolo naozaj zle a vlastne som si uvedomila, že toto je niečo, čo počas pôrodu dokážem kontrolovať,” zdôverila sa trojnásobná mama. Techniku využila prvýkrát v júli 2013, keď priviedla na svet princa Georga, ale aj v rokoch 2015 a 2018 pri pôrodoch princeznej Charlotte a princa Louisa.