LONDÝN - Zaujímavé! Záujem o britskú monarchiu a jej členov zrejme nikdy neopadne. V centre pozornosti sú aj potomkovia princa Wiliama a jeho brata Harryho. Skupina forenzných vedcov v spolupráci so stránkou cosmetify.com sa pozreli na to, ako budú vyzerať v dospelosti.

Princ George (6) je rozkošný školák, ktorý nešetrí úsmevom. Je dosť pravdepodobné, že z neho vyrastie veľký fešák. Zdroj: profimedia.sk/ cosmetify.com a SITA

Aj 4-ročná Charlotte sa urodzeným rodičom vydarila. Podľa predpokladov bude v dospelosti preferovať tmavú farbu vlasov a o čosi drsnejší imidž, než jej mama Kate, pre ktorú je typická prirodzená krása, elegancia a jemnosť. Zdroj: profimedia.sk/ cosmetify.com a SITA

Najmladším potomkom princa Williama a Kate je Louis, ktorý v apríli oslávi 2 roky. Jeho modré oči by v budúcnosti mali byť ešte výraznejšie. Rovnako ako William, aj on by mohol mať problémy s vypadávajúcimi vlasmi. Zdroj: profimedia.sk/ cosmetify.com a SITA